Торжественное мероприятие "Мелодии Триумфа" прошло в поездах Красноярской железнодорожной сети.

На Красноярской железнодорожной магистрали 29 апреля прошло торжественное мероприятие под названием «Музыка Победы». Пассажиры, отправляющиеся в путешествие со станции Красноярск, имели возможность насладиться выступлением вокально-инструментального ансамбля. Артисты исполнили песни, созданные во время Великой Отечественной войны, а также известные произведения советских композиторов на эту тему.

Этот концерт был подарком от железнодорожников в честь 80-летия Великой Победы.

Артисты выступили перед пассажирами в образе выездного творческого коллектива, который во время войны гастролировал по местам дислокации боевых частей Красной армии, поднимая боевой дух солдат и помогая им пережить трудности фронтовой жизни, укрепляя веру в Победу. Сопровождаясь на народных инструментах - гармони и балалайке, исполнители представили песни военных лет и песни о войне из кинофильмов, такие как «Смуглянка», «Темная ночь», «Нам нужна одна Победа».

Волонтеры КрасЖД вручили пассажирам памятные сувениры.

Стоит отметить, что с 29 апреля по 7 мая 2025 года на железнодорожных станциях столицы Красноярского края (Злобино, Енисей, Красноярск) проходят выступления лучших творческих коллективов Красноярской областной филармонии в рамках фестиваля «Музыка Победы». Вход на мероприятия бесплатный.

Расписание концертов доступно в Телеграм-канале «КрасЖД сегодня», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.