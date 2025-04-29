Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Торжественное мероприятие "Мелодии Триумфа" прошло в поездах Красноярской железнодорожной сети.

2025-04-29 12:46
Торжественное мероприятие
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Красноярской железнодорожной магистрали 29 апреля прошло торжественное мероприятие под названием «Музыка Победы». Пассажиры, отправляющиеся в путешествие со станции Красноярск, имели возможность насладиться выступлением вокально-инструментального ансамбля. Артисты исполнили песни, созданные во время Великой Отечественной войны, а также известные произведения советских композиторов на эту тему.

Этот концерт был подарком от железнодорожников в честь 80-летия Великой Победы.

Артисты выступили перед пассажирами в образе выездного творческого коллектива, который во время войны гастролировал по местам дислокации боевых частей Красной армии, поднимая боевой дух солдат и помогая им пережить трудности фронтовой жизни, укрепляя веру в Победу. Сопровождаясь на народных инструментах - гармони и балалайке, исполнители представили песни военных лет и песни о войне из кинофильмов, такие как «Смуглянка», «Темная ночь», «Нам нужна одна Победа».

Волонтеры КрасЖД вручили пассажирам памятные сувениры.

Стоит отметить, что с 29 апреля по 7 мая 2025 года на железнодорожных станциях столицы Красноярского края (Злобино, Енисей, Красноярск) проходят выступления лучших творческих коллективов Красноярской областной филармонии в рамках фестиваля «Музыка Победы». Вход на мероприятия бесплатный.

Расписание концертов доступно в Телеграм-канале «КрасЖД сегодня», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru