"Поезда Победы" будут следовать по местам военной славы в районах Московской железной дороги с 30 апреля до 7 мая 2025 года.

11:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 30 апреля по 7 мая 2025 года, по местам воинской славы на территории Московской железной дороги будут курсировать празднично украшенные «Поезда Победы» и «Поезда Памяти», включая те, что движутся на паровозной тяге. Среди пассажиров этих поездов будут ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла, несовершеннолетние заключенные фашистских концлагерей, железнодорожники, а также студенты специализированных учебных заведений и юные любители железных дорог.

Так, 30 апреля «Поезд Победы» пройдет по маршруту от Орла до станции Русский Брод, а 6 мая - по маршрутам Курск – Кшень и Смоленск – Вязьма.

В дополнение к этому, 6 мая «Поезда Памяти» отправятся по путям Победы со станций Чернь, Тарусская, Белев, Мордвес и Ефремов Тульской области, их конечной точкой будет город-герой Тула. Здесь, согласно установившейся традиции, пассажиры всех пяти поездов соберутся на вокзальной площади, где для них будут организованы праздничные мероприятия.

7 мая «Поезд Победы» отправится из Курска в Поныри.

Во время путешествия пассажиры этих специальных поездов примут участие в торжественных собраниях и патриотических мероприятиях, возложат цветы к монументам воинам-освободителям и железнодорожникам, которые погибли во время Великой Отечественной войны, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.