Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Поезда Победы" будут следовать по местам военной славы в районах Московской железной дороги с 30 апреля до 7 мая 2025 года.

2025-04-29 11:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 30 апреля по 7 мая 2025 года, по местам воинской славы на территории Московской железной дороги будут курсировать празднично украшенные «Поезда Победы» и «Поезда Памяти», включая те, что движутся на паровозной тяге. Среди пассажиров этих поездов будут ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла, несовершеннолетние заключенные фашистских концлагерей, железнодорожники, а также студенты специализированных учебных заведений и юные любители железных дорог.

Так, 30 апреля «Поезд Победы» пройдет по маршруту от Орла до станции Русский Брод, а 6 мая - по маршрутам Курск – Кшень и Смоленск – Вязьма.

В дополнение к этому, 6 мая «Поезда Памяти» отправятся по путям Победы со станций Чернь, Тарусская, Белев, Мордвес и Ефремов Тульской области, их конечной точкой будет город-герой Тула. Здесь, согласно установившейся традиции, пассажиры всех пяти поездов соберутся на вокзальной площади, где для них будут организованы праздничные мероприятия.

7 мая «Поезд Победы» отправится из Курска в Поныри.

Во время путешествия пассажиры этих специальных поездов примут участие в торжественных собраниях и патриотических мероприятиях, возложат цветы к монументам воинам-освободителям и железнодорожникам, которые погибли во время Великой Отечественной войны, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru