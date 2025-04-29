1 мая 2025 года будет произведена однодневная корректировка графика движения пригородного поезда Абакан – Кошурниково на Красноярской железной дороге.

1 мая 2025 года субурбанский поезд, следующий по маршруту Абакан – Кошурниково – Абакан, будет двигаться по обновленному графику.

Поезд отправится из столицы Хакасии на 3 часа раньше обычного: отбытие из Абакана запланировано на 06:20 (вместо 09:20), приезд на станцию Кошурниково ожидается в 10:17 (вместо 13:17).

Возвращаясь обратно, электричка отправится с опозданием в 2 часа 7 минут – в 15:47 (вместо 13:40), прибытие в Абакан запланировано на 19:32 (вместо 17:22).

Изменения в расписании связаны с проведением работ по улучшению инфраструктуры на участке КрасЖД Подсиний – Минусинск.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» извиняются перед пассажирами за причиненные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Дополнительную информацию о расписании можно получить по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном веб-сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.