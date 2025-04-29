Магистраль Свердловска обеспечила движение ретро-поезда на паровом движении под названием "Эшелон Победы".

11:33

В честь 80-летия Великой Победы Свердловская железная дорога организует движение ретро-поезда на паровозной тяге под названием «Эшелон Победы». Поезд отправится из Перми 1 мая, а 20 мая его путь завершится в северном городе Ноябрьск. В общей сложности, «Эшелон Победы» совершит остановки на 19 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО – Югре и ЯНАО, чтобы максимальное количество жителей регионов смогли ознакомиться с передвижной экспозицией. Главная цель проекта – сохранение памяти о героизме советского народа, рассказ о роли железнодорожного транспорта в период Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Павел Бурцев, начальник СвЖД, отметил, что «Эшелон Победы» уже 10 лет позволяет жителям регионов почувствовать атмосферу мая 1945 года, испытать радость тех, кто встречал на вокзалах страны поезда с возвращающимися победителями.

Проект представляет собой уникальный подвижной состав, который использовался во время войны и послевоенный период: вагон для солдат, офицерский вагон, санитарный вагон, электростанция на колесах, вагон-кухня, пекарня и складской вагон, а также открытые платформы с исторической военной техникой.

В этом году в состав эшелона добавлены дополнительные раритетные вагоны. К юбилею Победы сотрудники СвЖД восстановили одну из бронеплатформ знаменитого бронепоезда «Свердловский железнодорожник». Они также отреставрировали медицинский вагон, воссоздав интерьер и оборудование до мельчайших деталей, собрали инструменты, которыми пользовались военные врачи и медсестры. Во время войны такие вагоны были частью военно-санитарных поездов и использовались для эвакуации тяжелораненых солдат в госпитали в тылу.

Кроме того, был запущен в движение двухосный крытый грузовой вагон. В нем размещена экспозиция «Вагона памяти» с фотографиями участников войны.

На челе "Эшелона Победы" стоят уникальные паровозы ЛВ "Лебедянка" и П-36 "Генерал". Их пронзительные сигналы будут сигнализировать о прибытии эшелона на станции СвЖД.

Во время остановок поезда на станциях, все заинтересованные могут войти внутрь, осмотреть вагоны, прослушать рассказы гидов, сделать фотографии на память. Экспозиции рассказывают о военных и военно-медицинских перевозках, истории эвакуации промышленных объектов и граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.