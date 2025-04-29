На Куйбышевской железнодорожной линии, "Паровоз Победы" впервые был приветствован на станциях Кинель и Похвистнево.

10:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне Дня Победы, ретропоезд "Паровоз Победы", собранный на Куйбышевской железной дороге, посетил две железнодорожные станции в Самарской области. Более 5 тысяч человек встретили "Паровоз Победы" на вокзалах Кинель и Похвистнево.

Посетители мероприятия делали фотографии на фоне ретропоезда и платформ с военной техникой эпохи Великой Отечественной войны, включая автомобиль-амфибию, тяжелую бронетехнику и уникальное стрелковое оружие. Пассажирские вагоны "Бессмертного полка" традиционно привлекали особое внимание.

Напомним, что в 2025 году маршрут "Паровоза Победы" был расширен и теперь проходит через 14 крупных станций Куйбышевской железной дороги: Кинель, Похвистнево, Уфа, Стерлитамак, Бугульма, Альметьевская, Письмянка, Ульяновск-Центральный, Рузаевка, Лунино, Пенза, Асеевская, Кузнецк и Самара. Общая длина пути ретропоезда составляет около 3 тысяч километров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.