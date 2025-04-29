С января по март 2025 года, в Арзамас на ретропоезде было доставлено свыше 5,7 тысяч путешественников.

09:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года туристический ретропоезд, курсирующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас на паровой тяге, перевез более 5,7 тысяч пассажиров, совершив при этом около 50 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры имеют возможность посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Также популярностью пользуется мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, которым воспользовались более 1,3 тысяч человек. Этот маршрут предполагает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до знаменитого села. Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является наиболее известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Стоит отметить, что за первые три месяца 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались около 8,8 тысяч пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры могут узнать расписание туристических поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.