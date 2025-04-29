Во время майских торжеств на Свердловской железнодорожной линии запланированы экстра поездки пригородных составов.

09:17

На Свердловской железнодорожной линии в майские праздничные и выходные дни будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года запланированы дополнительные рейсы электропоездов, работающих по выходным, отменяются поезда, ходящие только в рабочие дни, и меняются дни движения некоторых поездов. Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

30 апреля, 1, 7 и 8 мая 2025 года запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41, время указано местное) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42). Обычно эти поезда ходят с пятницы по понедельник.

Увеличено число рейсов скоростных электропоездов «Финист» по маршруту Екатеринбург – Шаля:

№ 7051 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:37) дополнительно назначен 28, 29, 30 апреля, 5, 6 и 7 мая, отменен 2 и 9 мая;

№ 7052 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) дополнительно назначен 29, 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая, отменен 3 и 10 мая.

1, 2, 8 и 9 мая 2025 года дополнительно назначены электропоезда, которые обычно ходят по субботам и воскресеньям:

№ 6453 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33);

№ 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:31);

№ 6481 Полевской – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 20:20);

№ 6482 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (отправление в 09:43);

№ 6441 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (отправление в 07:48);

№ 6442 Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 14:01).

8 и 9 мая 2025 года запланированы пригородные поезда № 6591 Дружинино – Михайловский Завод (отправление в 10:44) и № 6592 Михайловский Завод – Дружинино (отправление в 15:40).

Поезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 и Керамик – Нижний Тагил №№ 6447/6461, которые ходят только в рабочие дни, не будут работать 1, 2, 8 и 9 мая 2025 года.

Детальную информацию обо всех изменениях можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте СПК, а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.