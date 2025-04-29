Во время майских торжеств на Свердловской железнодорожной линии запланированы экстра поездки пригородных составов.

На Свердловской железнодорожной линии в майские праздничные и выходные дни будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года запланированы дополнительные рейсы электропоездов, работающих по выходным, отменяются поезда, ходящие только в рабочие дни, и меняются дни движения некоторых поездов. Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).
30 апреля, 1, 7 и 8 мая 2025 года запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41, время указано местное) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42). Обычно эти поезда ходят с пятницы по понедельник.
Увеличено число рейсов скоростных электропоездов «Финист» по маршруту Екатеринбург – Шаля:
1, 2, 8 и 9 мая 2025 года дополнительно назначены электропоезда, которые обычно ходят по субботам и воскресеньям:
8 и 9 мая 2025 года запланированы пригородные поезда № 6591 Дружинино – Михайловский Завод (отправление в 10:44) и № 6592 Михайловский Завод – Дружинино (отправление в 15:40).
Поезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 и Керамик – Нижний Тагил №№ 6447/6461, которые ходят только в рабочие дни, не будут работать 1, 2, 8 и 9 мая 2025 года.
Детальную информацию обо всех изменениях можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте СПК, а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.