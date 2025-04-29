Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время майских торжеств на Свердловской железнодорожной линии запланированы экстра поездки пригородных составов.

2025-04-29 09:17
Во время майских торжеств на Свердловской железнодорожной линии запланированы экстра поездки пригородных составов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии в майские праздничные и выходные дни будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года запланированы дополнительные рейсы электропоездов, работающих по выходным, отменяются поезда, ходящие только в рабочие дни, и меняются дни движения некоторых поездов. Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

30 апреля, 1, 7 и 8 мая 2025 года запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41, время указано местное) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42). Обычно эти поезда ходят с пятницы по понедельник.

Увеличено число рейсов скоростных электропоездов «Финист» по маршруту Екатеринбург – Шаля:

  • № 7051 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:37) дополнительно назначен 28, 29, 30 апреля, 5, 6 и 7 мая, отменен 2 и 9 мая;
  • № 7052 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) дополнительно назначен 29, 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая, отменен 3 и 10 мая.

1, 2, 8 и 9 мая 2025 года дополнительно назначены электропоезда, которые обычно ходят по субботам и воскресеньям:

  • № 6453 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33);
  • № 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:31);
  • № 6481 Полевской – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 20:20);
  • № 6482 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (отправление в 09:43);
  • № 6441 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (отправление в 07:48);
  • № 6442 Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 14:01).

8 и 9 мая 2025 года запланированы пригородные поезда № 6591 Дружинино – Михайловский Завод (отправление в 10:44) и № 6592 Михайловский Завод – Дружинино (отправление в 15:40).

Поезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 и Керамик – Нижний Тагил №№ 6447/6461, которые ходят только в рабочие дни, не будут работать 1, 2, 8 и 9 мая 2025 года.

Детальную информацию обо всех изменениях можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте СПК, а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru