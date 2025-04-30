Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Директор Горьковской железнодорожной линии провел лекцию для учащихся ПривГУПС.

2025-04-30 15:55
Руководитель Горьковской железнодорожной магистрали провел лекцию для студентов Нижегородского отделения ПривГУПС, где обсудил ключевые направления развития и будущие планы по улучшению работы магистрали.

В ходе лекции Сергей Дорофеевский поделился информацией о текущих инфраструктурных проектах и представил студентам, будущим работникам железной дороги, детальную стратегию развития Горьковской железнодорожной магистрали. Он особенно подчеркнул успехи в области грузоперевозок.

В качестве иллюстрации руководитель ГЖД описал процесс создания и внедрения проекта по мультимодальным перевозкам грузов с использованием железнодорожного и водного транспорта через порт Камбарка в Удмуртской республике.

Также было отмечено, что контейнерные перевозки активно развиваются. В данный момент терминал Доскино стал одним из ключевых узлов для приема автомобилей, прибывающих по железной дороге из Китая. Здесь возможно прохождение таможенного контроля. В 2024 году на магистрали был установлен рекорд - выгружено 32 тыс. автомобилей.

Сергей Дорофеевский также подчеркнул развитие пассажирских перевозок и железнодорожного туризма. Например, ретропоезд на маршруте Нижний Новгород - Арзамас является единственным в сети регулярным пригородным поездом с использованием паровой тяги.

В конце лекции руководитель Горьковской железной дороги обсудил преимущества и перспективы работы в ОАО «РЖД», рассказав студентам о социальной поддержке сотрудников, включая молодых специалистов.

Горьковская железная дорога была признана победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2024 года в номинации «За формирование здорового образа жизни», а также регионального этапа в трех номинациях - «За формирование здорового образа жизни», «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства».

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД сообщила, что после лекции Сергея Дорофеевского прошел открытый диалог с студентами, где каждый мог задать вопросы на свой интерес.

