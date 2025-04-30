1 мая начнется празднование юбилейного летнего сезона на Тульской детской железной дороге.

15:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

70-й юбилейный сезон работы на Тульской детской железной дороге начнется 1 мая. Открытие сезона будет отмечено торжественной церемонией поднятия флага, концертом, который подготовили молодые ученики творческих студий детской дороги, и открытием шахматного клуба, созданного при поддержке Тульского отделения Российского военно-исторического общества.

По традиции, перевозку пассажиров будут осуществлять поезда с тематическими вагонами «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Кроме того, один из вагонов будет посвящен Дню Победы.

Управление поездами будут осуществлять ученики детской дороги, которые прошли обучение и успешно сдали квалификационные экзамены.

В мае поезда будут ходить в выходные и праздничные дни, а с июня по август – по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Режим работы малой магистрали – с 10:00 до 17:00.

Мы приглашаем всех, кто хочет присоединиться к церемонии открытия летнего сезона работы Тульской детской железной дороги. Начало мероприятия запланировано на 11:00 1 мая 2025 года по адресу: г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 1а, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.