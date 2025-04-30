5-го мая Красноярская железнодорожная компания приглашает приветствовать «Поезд Победы» на платформе станции Красноярск.

13:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

5-го мая 2025 года КрасЖД призывает жителей Красноярска принять участие в воссоздании уникального исторического события - приезда на вокзалы страны поездов с воинами-победителями. В этот день на железнодорожную станцию Красноярска прибудет "Поезд Победы".

Юбилейный поезд является мобильной экспозицией, включающей в себя знаменитый паровоз "Лебедянка", платформы с военной техникой, вагон-теплушку и вагон-сцену для артистов агитбригады. Он был создан в рамках специального проекта Красноярской железной дороги, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 11:20 торжество начнется с "Вальса Победы", символизирующего единство поколений. Танец объединит пары разного возраста, к нему смогут присоединиться и гости праздника. В 12:00 на станционную площадь прибудет военный ретроэшелон под управлением легендарной "Лебедянки", украшенной транспарантами, флагами и еловыми гирляндами. Так же, как в мае 1945 года, сигнал паровоза приветствует всех присутствующих, особенно главных гостей - ветеранов, тружеников тыла, детей войны. С наступающим Днем Победы их поздравят представители Красноярской железной дороги, правительства и Законодательного собрания Красноярского края, администрации города Красноярска.

Со сцены-платформы выступит фронтовая агитбригада, которая воссоздаст атмосферу концертов майской весны 1945 года. Артисты исполнят для красноярцев произведения, любимые многими поколениями. В том числе они представят музыкально-хореографическую композицию "Журавли" - дань памяти солдатам, не вернувшимся с войны. Кульминацией программы станет выступление необычного музыкального коллектива - сводного хора Красноярской железной дороги, в состав которого вошли 80 тружеников магистрали.

Посетители праздничного мероприятия смогут ознакомиться с экспозицией военной техники, расположенной на площадках и у вокзала. Среди экспонатов - гаубицы, зенитные и противотанковые орудия, которые использовались в ключевых битвах Великой Отечественной войны. Историю представленных образцов расскажут волонтеры-железнодорожники. Как дети, так и взрослые смогут посетить кабину паровоза "Лебедянка" вместе с машинистами. Также гостей ожидает традиционное угощение - фронтовая каша из полевой кухни.

Цель проекта "Поезд Победы" - напомнить о героическом прошлом нашей страны и о значимом вкладе железнодорожников в Победу. Железные дороги играли важную роль в ходе Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 годы они обеспечили проведение более 300 операций Красной армии: отправили 443 тыс. эшелонов, погрузили и перевезли почти 20 млн вагонов с солдатами, ранеными, гражданским населением, а также с грузами – боеприпасами, танками, артиллерией, автомобилями и продовольствием, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.