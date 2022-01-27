В феврале изменится расписание нескольких пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги

10:25

В феврале вносятся изменения в график движения нескольких пригородных поездов Ярославского направления МЖД в связи модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково.

Обращаем внимание пассажиров, что 1-7 и 11-17 февраля с 00:05 до 05:30, 7-10 и 17-27 февраля с 22:30 до 02:30 у нескольких электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино, изменится время отправления и прибытия. Электропоезд № 7286 отправлением из Москвы в Монино в 22:30 выведен из расписания 7-9 и 17-27 февраля.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.