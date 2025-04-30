Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 200 учащихся из Омска посетили предприятия железнодорожной отрасли во время проведения общероссийского мероприятия под названием «Неделя без турникетов».

2025-04-30 13:30
Свыше 200 учащихся из Омска посетили железнодорожные компании в рамках весенней части всенародного проекта «Неделя без турникетов».

Школьники посетили Выставочный центр омских железнодорожников, локомотивное, пассажирское и моторвагонное депо, а также образовательный центр профессиональных навыков. Во время экскурсий дети узнали о работе машиниста, наблюдали за работой мастерских по ремонту электропоездов и локомотивов, и даже попробовали управлять поездом на специальном интерактивном симуляторе.

Старшим школьникам также напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

