Свыше 200 учащихся из Омска посетили предприятия железнодорожной отрасли во время проведения общероссийского мероприятия под названием «Неделя без турникетов».

13:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свыше 200 учащихся из Омска посетили железнодорожные компании в рамках весенней части всенародного проекта «Неделя без турникетов».

Школьники посетили Выставочный центр омских железнодорожников, локомотивное, пассажирское и моторвагонное депо, а также образовательный центр профессиональных навыков. Во время экскурсий дети узнали о работе машиниста, наблюдали за работой мастерских по ремонту электропоездов и локомотивов, и даже попробовали управлять поездом на специальном интерактивном симуляторе.

Старшим школьникам также напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.