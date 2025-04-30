Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировки «Карго Экспресс» на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали за четыре месяца текущего года увеличились почти на 30%

2025-04-30 13:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель текущего года было отправлено 4,9 тыс. вагонов с станций Западно-Сибирской железной дороги в рамках услуги «Грузовой экспресс». Это на 29% больше, чем в тот же период прошлого года. С 2022 года количество отправленных вагонов увеличилось в 3,6 раза.

Услуга «Грузовой экспресс» особенно популярна среди клиентов, которые перевозят скоропортящиеся товары, такие как овощи, мясо, жиры и т.д. Для того чтобы они могли стабильно и без проблем использовать эту услугу, был разработан ускоренный маршрут из Новосибирской области на Дальний Восток (Клещиха – Хабаровск-II – Угольная) с использованием рефрижераторных контейнеров. Это новшество позволило уменьшить время доставки почти вдвое – вместо 11-13 дней груз достигает получателя за 7-8 дней.

Основные станции ЗСЖД, откуда отправляются «Грузовые экспрессы», – Карасук-I, Болотная, Баган, Белово.

Услуга «Грузовой экспресс» пользуется спросом среди предпринимателей малого и среднего бизнеса, поскольку она позволяет отправлять небольшие партии товаров по железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

