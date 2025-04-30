Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Временные изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград – Железнодорожный ожидаются 2 мая 2025 года.

2025-04-30 13:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с техническими работами 2 мая 2025 года будет изменено расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Калининград – Железнодорожный, на один день.

Поезд отправится с Южного вокзала на 1 час позже обычного времени – в 10:15, из Черняховска – с задержкой в 55 минут – в 11:38. Прибытие в поселок Железнодорожный запланировано на 12:30.

Обратный рейс из Железнодорожного будет осуществлен с опозданием на 55 минут – в 16:20, из Черняховска – в 17:28. Прибытие в Калининград ожидается в 18:41.

В остальные дни движение пригородных поездов будет осуществляться по установленному расписанию.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

