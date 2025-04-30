Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная компания Забайкалья устроила специальный поезд для транспортировки учеников из Адриановки на событие с ретропоездом в Карымской.

2025-04-30 12:07
Забайкальская железная дорога устроила дополнительный рейс электропоезда для перевозки 169 учеников из Адриановки (Забайкальский край) на торжество, связанное с приездом ретропоезда «Победа» на станцию Карымская 3 мая 2025 года. Вместе с детьми в специальном пригородном поезде поедут их родители, учителя РЖД-лицея № 16 и ветераны.

Дополнительный электропоезд будет следовать по маршруту Адриановка – Карымская – Адриановка. Отправление из Адриановки запланировано на 10:20 (местное время), прибытие в Карымскую ожидается в 10:55.

В 11:30 на станции начнется праздничная программа, посвященная приезду ретропоезда «Победа». Ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю представит зрителям творческие номера из песен военных лет.

После фотосессии на фоне паровоза серии Л и военной техники, которую привез ретропоезд, в 13:20 гости из Адриановки отправятся обратно домой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

