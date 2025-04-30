Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

5 мая на вокзале Нижний Новгород для гостей будет организован торжественный концерт.

2025-04-30 11:49
5 мая 2025 года в вокзальном комплексе Нижний Новгород состоится праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, для пассажиров и посетителей.

Организаторами мероприятия выступили Горьковская железная дорога и Горьковский филиал АО «ФПК». Концерт начнется перед отправлением в рейс фирменного поезда № 59/60 «Волга», следующего по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

На сцене перед зрителями предстанут Ансамбль песни и пляски и духовой оркестр Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, которые исполнят музыкальные произведения военных лет.

Приглашаем нижегородцев и представителей СМИ посетить этот праздничный концерт!

Начало концерта запланировано на 16:45 5 мая 2025 года.

Место проведения: центральное фойе железнодорожного вокзала Нижний Новгород (площадь Революции, 2А).

Для проведения фото- и видеосъемки представителями СМИ необходима предварительная аккредитация. Для этого нужно отправить свои данные (ФИО и номер телефона) на электронную почту ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (начальник отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, 8 (831) 248-47-55), информирует служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

