С начала 30 апреля 2025 года будет изменен расписание движения пригородных поездов на маршруте Инза - Рузаевка по Куйбышевской железной дороге.

11:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью обеспечения комфорта пассажиров, начиная с 30 апреля, вводятся корректировки в расписание движения пригородных поездов на участке Инза - Рузаевка.

В частности, 30 апреля и 7 мая 2025 года поезд № 7208 Рузаевка – Инза отправится из Мордовии в 16:33 и приедет на конечную точку в Ульяновской области в 18:32. В обратную сторону 1 и 8 мая 2025 года состав отправится с Инзы в 06:20 и прибудет в Рузаевку в 08:24.

Время указано по московскому времени.

Просмотреть расписание пригородного поезда можно на станциях, остановках, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Кроме того, пассажиры могут приобрести билеты на пригородные поезда через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить не только проездной документ, но и квитанции на провоз багажа и животных. Оплата возможна банковской картой и через SberPay, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.