Изменения в расписании вечернего рейса «Ласточки» на маршруте Калининград – Светлогорск ожидаются 3 мая 2025 года.

10:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением футбольного матча 3 мая, расписание вечерних пригородных поездов на маршруте Калининград – Светлогорск будет изменено на один день.

Последний поезд "Ласточка" из Калининграда в Светлогорск отправится с Южного вокзала в 21:30 и прибудет на конечную станцию в 22:34. Обратный рейс из Светлогорска начнется в 22:50 и завершится на Южном вокзале в 23:50. Поезда будут останавливаться на всех станциях.

Пригородные поезда, которые обычно отправляются с Южного вокзала в 20:23 и из Светлогорска – в 21:43, 3 мая не будут работать.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.