Свыше 25 тыс. людей приветствовали "Паровоз Победы" в населенных пунктах Башкортостана

2025-04-30 10:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ретропоезд "Паровоз Победы", созданный на Куйбышевской железной дороге, посетил две станции в Республике Башкортостан - Уфу и Стерлитамак.

Руководители Куйбышевской железной дороги, представители правительства Республики Башкортостан и администрации городов Уфа и Стерлитамак, ветераны, железнодорожники и их семьи, школьники и студенты, а также жители и гости республики приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных прибытию ретропоезда.

Во главе состава шел рабочий паровоз "Лебедянка", украшенный в праздничном стиле. В состав поезда были включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны "Бессмертного полка".

В Уфе и Стерлитамаке для посетителей мероприятия был организован праздничный концерт, все желающие могли попробовать солдатскую кашу и чай. Также на вокзалах прошла акция "Георгиевская лента".

В этом году "Паровоз Победы" сделает остановки на 14 станциях магистрали. Общая протяженность праздничного тура составит более 3 тыс. км. Из Стерлитамака праздничный паровоз отправится в Бугульму, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

