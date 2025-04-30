Празднование Дня Железной дороги Забайкалья состоялось в администрации Амурского региона.

09:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В администрации Амурского региона состоялся День Забайкальской железной дороги. На собрании в Благовещенске представители власти области и железной дороги обсудили результаты совместной работы и планы на будущее.

В данный момент на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области продолжаются работы по крупномасштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры, реконструкции станций, улучшается надежность электроснабжения для тяговых сил.

Глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец выделил важность обеспечения транспортных услуг для развивающихся промышленных объектов в Приамурье. Среди ключевых предприятий, которые способствуют увеличению грузовой базы в регионе в ближайшем будущем, - метанол-производящий завод (станция Сковородино), газоперерабатывающий и газохимический комплексы (станция Усть-Пера), завод по глубокой переработке сои (станция Белогорск).

«Наша общая цель сегодня - это не только развитие железнодорожной инфраструктуры, но и забота о жителях региона, улучшение качества жизни в тех населенных пунктах, через которые проходит железная дорога. Это как удаленные маленькие поселения, так и большие города, районные центры, где живут наши сотрудники и их семьи», - подчеркнул глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Компания «РЖД» продолжает быть одним из главных налогоплательщиков в Приамурье. В первом квартале 2025 года холдинг перечислил в бюджет региона около 1,9 млрд рублей.

Забайкальская железная дорога осуществляет в регионе и ключевые социальные проекты. Один из них - это работа медицинского поезда «Святой Пантелеймон». В октябре 2024 года на 13 станциях железной дороги, расположенных в Амурской области, его услугами воспользовались более 2,3 тыс. человек.

Во время собрания были высоко оценены реализованные проекты, направленные на патриотическое воспитание. Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, железнодорожная магистраль вновь запустила ретропоезд "Победа". В этом году он начал свое движение 29 апреля и будет останавливаться на 14 станциях Забайкальской железной дороги в Приамурье, включая впервые - Серышево, Екатеринославку, Талдан и Урушу.

«Мы поддерживаем продуктивные отношения с руководством Забайкальской железной дороги в социальной области и в части реализации новых инвестиционных проектов. Для выполнения задачи, поставленной Президентом России, по увеличению пропускной способности Восточного полигона, мы строим в регионе путепроводы над Транссибом. Два из них - в Новобурейске и Серышеве - будут завершены в этом году. Еще одно ключевое направление сотрудничества - грузоперевозки. Амурская область является лидером в производстве сельскохозяйственной продукции, и важно своевременно отправлять ее, чтобы обеспечить работу предприятий агропромышленного комплекса», - заявил Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам встречи.

В рамках мероприятия начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец наградил представителей власти, которые внесли значительный вклад в развитие сотрудничества между магистралью и Амурской областью, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.