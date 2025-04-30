Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Эксперты из медицинского поезда "Святой Пантелеймон" обслужили свыше 1,2 тыс. больных.

2025-04-30 09:53
Мобильный клиническо-диагностический центр (МКДЦ) "Святой Пантелеймон" успешно завершил свою последнюю поездку, во время которой 1288 жителей Амурской области, ЕАО и Хабаровского края получили медицинскую помощь. На 11 станциях Транссибирской железной дороги пациенты получили более 2,3 тысяч консультаций от специалистов, включая эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра, терапевта и других.

Кроме того, было проведено около 4,8 тысяч различных медицинских исследований, включая рентген, маммографию, ультразвук, анализ крови и т.д., как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

