Расписание электропоездов восточного направления Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

В связи с ремонтными работами на восточном направлении Красноярской железной дороги с 29 января в график пригородных поездов вносятся изменения.
Так, по субботам ночной пригородный поезд Решоты – Иланская будет отправляться со станции Решоты на 1 час 20 минут позже – в 02:42 вместо 01:20, прибывать на станцию Иланская в 04:04 вместо 02:42.
Также по субботам утренний электропоезд Иланская – Красноярск будет отправляться со станции Иланская на 1,5 часа позже – в 10:55 вместо 09:28, прибывать на станцию Красноярск в 15:52 вместо 14:24.
Время указано местное.
Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».
Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.