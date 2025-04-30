Ретропоезд перевезет посетителей на событие «Арзамасский трактирщикъ»

09:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристы, путешествующие на ретропоезде с паровой тягой по маршруту Нижний Новгород - Арзамас на Горьковской железной дороге, получат возможность посетить фестиваль "Арзамасский трактирщикъ", который состоится 17 мая 2025 года. Событие организовано при поддержке АО "ВВППК".

Поезд отправляется из Нижнего Новгорода в 10:44 и прибывает на станцию Арзамас-2 в 13:44. Возвращение запланировано со станции Арзамас-1 в 17:51, прибытие в Нижний Новгород - в 20:39.

В составе поезда - исторический паровоз и современные комфортабельные вагоны с кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оборудованы регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки гаджетов.

Также пассажиры могут доехать до места проведения фестиваля на электричке. Пригородный электропоезд № 6705/6706 отправляется из Нижнего Новгорода в 07:10 и прибывает на станцию Арзамас-2 в 10:12. Обратный рейс электропоезда № 6719/6720 запланирован на 16:20, прибытие в Нижний Новгород - в 19:42.

Детальную информацию о расписании пригородных поездов можно найти на сайтах ОАО "РЖД" и АО "ВВППК", а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочные службы на железнодорожных вокзалах и в пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.