В 2025 году на Дальневосточной железной дороге будет проведен ремонт более 300 км железнодорожных трасс.

09:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году в рамках летних дорожных работ на Дальневосточной железной дороге предполагается провести капитальный ремонт более 300 км путей, включая более 160 км на БАМе. Это было объявлено на совещании технического совета под руководством главы ДВЖД Евгения Вейде.

Объем работ в этом году будет на 1,7 раза больше, чем в прошлом году: в 2024 году было отремонтировано около 180 км путей, из которых более 130 км – на Транссибе.

Модернизация путевой инфраструктуры обеспечит высокий уровень безопасности движения поездов и позволит увеличить скорость пассажирских и грузовых составов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.