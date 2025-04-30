Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения пригородных поездов, следующих по восточной ветке Красноярской железной дороги, ожидаются в мае в связи с проведением ремонтных работ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 6 по 30 мая 2025 года во вторник и пятницу будет изменено расписание движения пригородных поездов, следующих по восточному направлению КрасЖД.

В указанные дни не будут работать вечерние электрички Камарчага – Красноярск (отходящие из Камарчаги в 20:26) и Красноярск – Уяр (отходящие из Красноярска в 15:34).

Два поезда на маршруте Красноярск – Камарчага (отправляющиеся из Красноярска в 08:54 и 11:54) будут следовать только до станции Таежный. В обратном направлении они также будут отправляться с этой станции – в 13:20 и 16:19.

Маршрут пригородного поезда Зеледеево – Камарчага будет продлен до станции Уяр. Отправление из Красноярска в 15:44, прибытие в Уяр в 21:00.

Также, 16, 23 и 30 мая ускоренный электропоезд Красноярск – Иланская – Решоты будет отправляться из Красноярска на 32 минуты позже – в 18:56 (вместо 18:24). Прибытие на станцию Решоты в 01:32.

Эти изменения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке КрасЖД Камарчага – Балай.

Красноярская железная дорога и АО «Краспригород» извиняются за причиненные неудобства и просят заранее ознакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

