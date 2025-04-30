Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железная дорога для детей в Екатеринбурге переходит на летнее расписание.

2025-04-30 09:27
Железная дорога для детей в Екатеринбурге переходит на летнее расписание.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 мая 2025 года, Детская железная дорога (ДЖД) в парке имени Маяковского в Екатеринбурге переходит на летнее расписание. Поезда будут ходить каждый день до 30 сентября. Первый поезд отправляется со станции Екатеринбург-Детский в 11:00, а последний: в будние дни – в 18:28, в выходные и праздники – в 19:32. Рейсы будут осуществляться каждый час.

К началу летнего сезона подготовлены инфраструктура (путевое и станционное хозяйство) и парк подвижного состава малой магистрали: 3 тепловоза и 5 пассажирских вагонов, включая 2 отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. Вся техника прошла плановое техническое обслуживание, а также тщательную мойку кузовов и салонов.

К 9 маю на ДЖД будет организован свой «Эшелон Победы», включающий экспонаты Музея узкоколейных железных дорог: крытый вагон-теплушку, платформу и паровоз Гр-318. В День Победы украшенный к празднику ретросостав будет представлен у перрона станции Екатеринбург-Детский, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru