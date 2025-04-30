Железная дорога для детей в Екатеринбурге переходит на летнее расписание.

Начиная с 1 мая 2025 года, Детская железная дорога (ДЖД) в парке имени Маяковского в Екатеринбурге переходит на летнее расписание. Поезда будут ходить каждый день до 30 сентября. Первый поезд отправляется со станции Екатеринбург-Детский в 11:00, а последний: в будние дни – в 18:28, в выходные и праздники – в 19:32. Рейсы будут осуществляться каждый час.

К началу летнего сезона подготовлены инфраструктура (путевое и станционное хозяйство) и парк подвижного состава малой магистрали: 3 тепловоза и 5 пассажирских вагонов, включая 2 отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. Вся техника прошла плановое техническое обслуживание, а также тщательную мойку кузовов и салонов.

К 9 маю на ДЖД будет организован свой «Эшелон Победы», включающий экспонаты Музея узкоколейных железных дорог: крытый вагон-теплушку, платформу и паровоз Гр-318. В День Победы украшенный к празднику ретросостав будет представлен у перрона станции Екатеринбург-Детский, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.