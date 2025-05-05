Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Поезд Победы" на Северной железнодорожной магистрали привлек более 12 тыс. наблюдателей.

2025-05-05 18:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 12 тысяч человек приветствовали "Поезд Победы" на Северной железной дороге. Этот специальный состав, движущийся на паровозной тяге, проехал 2 тысячи километров из центра России в Заполярье, посетив 9 станций СЖД: Вологду, Коношу, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Сосногорск, Печору, Инту и Воркуту, в предверии Дня Великой Победы.

Во главе состава шел рабочий паровоз П36, а также платформы с исторической военной техникой. Зрители имели возможность увидеть редкие экспонаты: гаубицу "Д-1" 1943 года выпуска, знаменитую "Катюшу" и танк Т-34, а также мотоцикл.

Артисты из Ярославля представили жителям других регионов театрализованные танцевальные номера и исполнили песни военных лет. Концерты проходили на платформах и в зданиях вокзалов. Для детей были организованы тематические мастер-классы.

"В этом году нашему великому празднику - Дню Победы - исполняется 80 лет. Северная железная дорога реализует несколько проектов, связанных с этой датой, включая "Поезд Победы" на паровозной тяге, который проехал по железнодорожным станциям от Ярославля до Воркуты, где его с радостью встречали жители городов и поселков. Праздничный тур прошел с большим успехом", - заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

