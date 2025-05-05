Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 7-го мая.

2025-05-05 17:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд Победы», мемориальный состав, созданный на Горьковской железнодорожной линии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, торжественно прибудет в Нижний Новгород 7 мая 2025 года.

Ретропоезд возглавляет старинный паровоз, а также 6 платформ с экспонатами военной техники и 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической экспозицией, включающей предметы быта и интерьера военных лет. Посетители могут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотографии.

«Поезд Победы» прибудет на пути, находящиеся рядом с мемориальным комплексом «Бронепоезд Козьма Минин». В программе торжественной встречи - праздничный митинг в честь Дня Победы, концерт с участием местных артистов и творческих коллективов, а также артистов Центрального дворца культуры железнодорожников Нижнего Новгорода.

Дорогие нижегородцы и представители СМИ, приглашаем вас на торжественное событие, посвященное прибытию «Поезда Победы»!

Для проведения фото- и видеосъемки представителям СМИ необходимо получить аккредитацию. Для этого нужно отправить свои данные (ФИО и номер телефона) в ответном письме на электронный адрес ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (начальник отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, 8 (831) 248-47-55).

Дата и время сбора: 7 мая 2025 года, 10:45.

Место сбора: площадь перед мемориальным комплексом «Бронепоезд Козьма Минин» и Центральным дворцом культуры железнодорожников (ул. Июльских дней, д.1А), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

