С января по апрель текущего года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено свыше 2 миллионов пассажиров.

16:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено свыше 2 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

В частности, в пригородном транспорте было перевезено свыше 1 млн 978 тыс. пассажиров, что на 7,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Поездами дальнего следования было отправлено около 60 тыс. человек, что на 16% больше.

С начала года пассажирооборот составил 71 млн пассажиро-километров (+11,3%), включая пригородное сообщение – 54,5 млн пассажиро-километров (+8,2%), и дальнее следование – 16,8 млн пассажиро-километров (+25,5%).

В апреле было отправлено свыше 595 тыс. пассажиров (+12,3%), из них пригородными поездами – свыше 576 тыс. (+11,6%), в дальнем следовании – почти 19 тыс. (+39,8%).

Пассажирооборот в апреле составил 21,6 млн пассажиро-километров (+17,7%), включая пригородное сообщение – 16 млн пассажиро-километров (+11,8%), и дальнее следование – 5,6 млн пассажиро-километров (+38,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.