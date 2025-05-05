Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В апреле 2025 года 2,6 млн пассажиров были перевезены на Свердловской железнодорожной линии.

2025-05-05 15:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В апреле 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 1% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из этого числа 1,95 млн пассажиров отправились в пригородном транспорте (+1,4%), а 0,65 млн - в дальних поездах (такое же количество как в прошлом году). Общий пассажиропоток в апреле 2025 года достиг 669 млн пасс.-км, что на 2,6% больше, чем в апреле 2024 года.

За первые 4 месяца 2025 года (с января по апрель) со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 9,9 млн пассажиров, что на 1,1% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 7,2 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+1,1%), а 2,7 млн - в дальних поездах (+0,9%). Общий пассажиропоток на СвЖД с начала 2025 года увеличился на 1,4% и составил 2,7 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

