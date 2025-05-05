"Победный поезд" на Красноярской железной дороге был приветствован в Красноярске.

13:42

Свыше 5 тысяч жителей Красноярска собрались на платформе главного железнодорожного вокзала города, чтобы приветствовать Поезд Победы.

Военный ретро-поезд прибыл на станцию Красноярск под звуки знаменитой песни о войне - "День Победы", исполненной большим объединенным хором Красноярской железной дороги, в который вошли 80 железнодорожников.

Знаменитый паровоз "Лебедянка", украшенный флагами, баннерами и еловыми гирляндами, издал торжественный гудок, окунув вокзальную площадь в атмосферу весны 1945 года, когда на вокзалы России прибывали поезда с победившими солдатами.

Всех присутствующих, включая самых уважаемых гостей праздника - ветеранов и тружеников тыла, с предстоящим Днем Победы поздравил руководитель Красноярской железной дороги Алексей Туманин:

"80-летие Победы - это не просто годовщина, это наша национальная гордость, символ воинской славы и мужества нашей страны. Во время Великой Отечественной войны Красноярская железная дорога сделала значительный вклад в общую Победу. Более 16 тыс. сотрудников отправились на фронт, а те, кто остался в тылу, работали без остановки: принимали поезда с ранеными и эвакуированными, обеспечивали прохождение эшелонов на фронт, перевозили оборудование, продукты питания и военную технику. Перед приездом в Красноярск наш "Поезд Победы" посетил города и поселки края и Хакасии, мы видели радость и слезы в глазах у наших земляков, которые пришли его встречать. Наш проект - это наша общая память и наша глубокая благодарность ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, железнодорожникам, которые выдержали и победили.

Для гостей праздника с платформы-сцены выступила фронтовая агитбригада с песнями о войне. Была организована большая экспозиция военной техники - гаубицы, зенитные и противотанковые пушки. Дети и взрослые имели возможность посетить кабину паровоза "Лебедянка".

Праздничный маршрут "Поезда Победы" завершился в Красноярске. В его состав входили такие станции, как Боготол, Ужур, Абакан и Саянская. Всего историческую реконструкцию посмотрели более 18 тысяч человек, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.