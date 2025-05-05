За период с января по апрель 2025 года объем погрузки на Горьковской железнодорожной линии достиг примерно 8,8 миллионов тонн.

С января по апрель 2025 года Горьковская железная дорога обработала примерно 8,8 млн тонн груза. Это на 0,6% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В течение этих 4 месяцев было загружено:

нефть и нефтепродукты – 3,36 млн тонн (+22% по сравнению с 2024 годом);

лесные грузы – 948,6 тыс. тонн (+0,6%);

химические и минеральные удобрения – 719,3 тыс. тонн (+5,2%);

черные металлы – 679,3 тыс. тонн (-14,3%);

цемент – 466,6 тыс. тонн (-9%);

химикаты и сода – 458,6 тыс. тонн (-8,4%).

Грузооборот за период с января по апрель достиг почти 51,4 млрд тарифных тонно-км (-2,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – около 62,6 млрд тонно-км (-4,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.