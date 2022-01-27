Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах

17:05

Холдинг «ЖД» продолжает обеспечивать соблюдение всех противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором, как на объектах пассажирской инфраструктуры, так и в поездах. Кроме того, в сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора проводится регулярный микробиологический мониторинг (смывы с контактных поверхностей) в помещениях на вокзалах и в поездах для контроля текущего уровня санитарной безопасности.

На вокзалах и станциях нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения пассажирами социальной дистанции. Для дополнительной обработки рук установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками. Проводится регулярная уборка и дезинфекция всех помещений.

Все работники вокзалов, станций и поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства). Кроме того, все поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами для измерения температуры тела пассажиров.

Ежесуточно в рейс отправляются свыше 3,7 тыс. вагонов в составах поездов дальнего следования (включая скоростные поезда «Ласточка» и высокоскоростные поезда «Сапсан») и свыше 8,7 тыс. вагонов в составах пригородных поездов и городских электричек (в том числе поезда «Ласточка» на МЦК). Все они проходят обязательную дезинфекцию перед рейсом. Также увеличена периодичность обработки подвижного состава в ходе поездки. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми чаще соприкасаются пассажиры: ручки, двери, поручни и столики.

Все современные вагоны поездов дальнего следования и пригородных поездов, включая поезда «Сапсан», «Ласточка», «Орлан» и другие, оборудованы системой очистки и обеззараживания воздуха.

Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и важности использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего следования у проводника.

Сотрудники, задействованные в обслуживании пассажиров, привиты и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед заступлением в рейс или в рабочую смену сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное тестирование работников на COVID-19 с допуском на работу только с полученным отрицательным результатом тестирования.

Все профилактические меры проводятся в соответствии с санитарными правилами, рекомендациями Роспотребнадзора и Минтранса и постановлениями Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.