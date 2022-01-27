Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах

2022-01-27 17:05
Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «ЖД» продолжает обеспечивать соблюдение всех противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором, как на объектах пассажирской инфраструктуры, так и в поездах. Кроме того, в сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора проводится регулярный микробиологический мониторинг (смывы с контактных поверхностей) в помещениях на вокзалах и в поездах для контроля текущего уровня санитарной безопасности.

На вокзалах и станциях нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения пассажирами социальной дистанции. Для дополнительной обработки рук установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками. Проводится регулярная уборка и дезинфекция всех помещений.

Все работники вокзалов, станций и поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства). Кроме того, все поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами для измерения температуры тела пассажиров.

Ежесуточно в рейс отправляются свыше 3,7 тыс. вагонов в составах поездов дальнего следования (включая скоростные поезда «Ласточка» и высокоскоростные поезда «Сапсан») и свыше 8,7 тыс. вагонов в составах пригородных поездов и городских электричек (в том числе поезда «Ласточка» на МЦК). Все они проходят обязательную дезинфекцию перед рейсом. Также увеличена периодичность обработки подвижного состава в ходе поездки. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми чаще соприкасаются пассажиры: ручки, двери, поручни и столики.

Все современные вагоны поездов дальнего следования и пригородных поездов, включая поезда «Сапсан», «Ласточка», «Орлан» и другие, оборудованы системой очистки и обеззараживания воздуха.

Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и важности использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего следования у проводника.

Сотрудники, задействованные в обслуживании пассажиров, привиты и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед заступлением в рейс или в рабочую смену сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное тестирование работников на COVID-19 с допуском на работу только с полученным отрицательным результатом тестирования.

Все профилактические меры проводятся в соответствии с санитарными правилами, рекомендациями Роспотребнадзора и Минтранса и постановлениями Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru