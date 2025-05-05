Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

72-й сезон был запущен на Уфимской детской железной дороге.

2025-05-05 12:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Уфимская детская железная дорога запустила свой 72-й сезон в первые майские праздники. За все время ее существования, около 30 тысяч детей стали выпускниками этой учебной магистрали. Каждый год во время летней практики примерно 400 учеников с 5 по 11 классы изучают основы различных железнодорожных специальностей - от машинистов и контролеров до дежурных на вокзале и информаторов. Они также получают практический опыт в организации движения поездов. При этом каждое лето детская железная дорога обслуживает около 30 тысяч пассажиров.

Малая детская дорога отличается от "взрослой" только своими размерами: здесь колея уже, а вагоны и локомотивы меньше, но правила и законы остаются стандартными. Только те молодые ученики, которые успешно прошли итоговую аттестацию, могут самостоятельно управлять техникой.

В текущем сезоне Уфимская детская железная дорога, как обычно, будет работать до конца сентября, пять дней в неделю - с среды по воскресенье. Поезд будет делать 18 рейсов в день с 11:00 до 18:30, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

