Около 29 тысяч людей приветствовали "Паровоз Победы" на железнодорожных платформах в Татарстане.

12:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Эксклюзивный ретро-поезд "Паровоз Победы", созданный на Куйбышевской железной дороге в предверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, посетил станции Бугульма, Альметьевская и Письмянка в Татарстане.

Военно-патриотический состав, возглавляемый знаменитым паровозом "Лебедянка", приветствовали около 29 тысяч человек. Для посетителей были устроены праздничные концерты с участием артистов из Самарской области и Татарстана, полевая кухня, различные мастер-классы.

К примеру, платформа на станции Альметьевская на несколько часов стала большой праздничной площадкой: звучали народные песни, работали магазины с товарами народных ремесел, посетители делали фотографии на фоне знаменитого локомотива и редких военных экспонатов.

Напомним: в этом году "Паровоз Победы" посетит 14 станций Куйбышевской железной дороги. Общая длина праздничного маршрута составит более 3 тысяч километров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.