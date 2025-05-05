Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров по железнодорожной сети РЖД в апреле увеличилась на 1,9%

2025-05-05 11:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в апреле 2025 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» было перевезено 106,5 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в тот же период предыдущего года. В числе этого количества, в пригородном транспорте было отправлено 97 млн человек (+1,8% к апрелю 2024 года), а в дальнем следовании - 9,5 млн человек (+3,3%).

В апреле 2025 года пассажирооборот составил 10,4 млрд пасс.-км, что на 3,5% больше, чем в сравнении с тем же периодом предыдущего года. В пригородном транспорте было перевезено 2,9 млрд пасс.-км (+2,7%), а в дальнем следовании - 7,5 млрд пасс.-км (+3,7%).

За период с января по апрель 2025 года было отправлено 396,6 млн пассажиров (+2,4% к январю – апрелю 2024 года), из которых в пригородном сообщении - 360,4 млн (+2,6%), а в дальнем следовании - 36,2 млн (+0,4%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» за январь-апрель 2025 года увеличился на 1,4% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 38,8 млрд пасс.-км. В пригородном транспорте было перевезено 10,6 млрд пасс.-км (+3,2%), а в дальнем следовании - 28,2 млрд пасс.-км (+0,7%).

