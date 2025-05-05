В апреле на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 92,9 млн тонн груза.

Согласно свежим данным, в апреле 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в апреле 2025 года уменьшился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 204,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 2,5% и достиг 253,8 млрд тонно-км.

За период с января по апрель 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 370,6 млн тонн, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Было погружено по железной дороге:

каменного угля – 111,5 млн тонн (-3,1% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);

кокса – 3,4 млн тонн (-11,5%);

нефти и нефтепродуктов – 66,3 млн тонн (-5,8%);

железной и марганцевой руды – 35,4 млн тонн (-0,5%);

черных металлов – 18,3 млн тонн (-14,4%);

лома черных металлов – 2,3 млн тонн (-27,5%);

химических и минеральных удобрений – 24,1 млн тонн (+6,3%);

цемента – 5,8 млн тонн (-14,6%);

лесоматериалов – 9,4 млн тонн (-1%);

зерна – 7,4 млн тонн (-32,4%);

строительных материалов – 28,5 млн тонн (-21,1%);

цветной руды и серного сырья – 5,5 млн тонн (+3,8%);

химикатов и соды – 7 млн тонн (-2,3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 8,5 млн тонн (-18,8%);

других грузов, включая грузы в контейнерах – 37,2 млн тонн (-5%).

С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 839,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 0,1% и достиг 1040,1 млрд тонно-км.