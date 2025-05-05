В апреле на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 92,9 млн тонн груза.

Согласно свежим данным, в апреле 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Грузооборот в апреле 2025 года уменьшился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 204,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 2,5% и достиг 253,8 млрд тонно-км.
За период с января по апрель 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 370,6 млн тонн, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Было погружено по железной дороге:
С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 839,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, сократился на 0,1% и достиг 1040,1 млрд тонно-км.