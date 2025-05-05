Детская акция «Дай дорогу поездам!» началась на Восточно-Сибирской железнодорожной линии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого по тридцать первое мая 2025 года на территории Восточно-Сибирской железной дороги будет проходить детская акция «Уступи дорогу поездам!». Целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых могут пострадать несовершеннолетние, в зоне движения поездов.

В рамках акции на железнодорожной магистрали планируется проведение совместных с транспортной полицией рейдов для выявления нарушений правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. В образовательных учреждениях, находящихся рядом с железной дорогой, а также в школах, где ученики ранее получали травмы от подвижного состава, будут организованы уроки безопасности, просмотры тематических фильмов, творческие соревнования, квесты и викторины по знанию правил безопасности на транспорте. Для детей также запланированы открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что вопросу профилактики травматизма среди несовершеннолетних на ВСЖД уделяется особое внимание. Мероприятия, целью которых является предотвращение несчастных случаев с детьми на железнодорожных путях, проводятся работниками магистрали в течение всего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.