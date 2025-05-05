Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Детская акция «Дай дорогу поездам!» началась на Восточно-Сибирской железнодорожной линии.

2025-05-05 10:44
Детская акция «Дай дорогу поездам!» началась на Восточно-Сибирской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого по тридцать первое мая 2025 года на территории Восточно-Сибирской железной дороги будет проходить детская акция «Уступи дорогу поездам!». Целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых могут пострадать несовершеннолетние, в зоне движения поездов.

В рамках акции на железнодорожной магистрали планируется проведение совместных с транспортной полицией рейдов для выявления нарушений правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. В образовательных учреждениях, находящихся рядом с железной дорогой, а также в школах, где ученики ранее получали травмы от подвижного состава, будут организованы уроки безопасности, просмотры тематических фильмов, творческие соревнования, квесты и викторины по знанию правил безопасности на транспорте. Для детей также запланированы открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что вопросу профилактики травматизма среди несовершеннолетних на ВСЖД уделяется особое внимание. Мероприятия, целью которых является предотвращение несчастных случаев с детьми на железнодорожных путях, проводятся работниками магистрали в течение всего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru