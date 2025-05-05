С 5 мая 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Савёловскому направлению Московской железной дороги.

С 5 мая 2025 года изменится график некоторых пригородных электричек Савёловского направления Московской железной дороги. Причина - развитие инфраструктуры на участке Дмитров – Савёлово, который является однопутным. Это часть проекта, направленного на увеличение пропускной способности линии к портам Северо-Запада.

Технические работы запланированы с 5 по 30 мая 2025 года, кроме выходных и праздников, в промежуток времени с 09:30 до 14:35. В это время специалисты будут заниматься модернизацией объектов энергоснабжения.

Во время проведения работ движение поездов будет временно приостановлено. В связи с этим, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам – до или от станции Лобня. Два поезда (№ 6926 Москва – Икша и № 6933 Икша – Москва) будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.