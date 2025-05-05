Стартовала кампания «Дай дорогу поездам!» на Горьковской железнодорожной линии.

Сотрудники Горьковской железной дороги приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 31 мая 2025 года, накануне летних школьных каникул.

Задача мероприятия – воспитание у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предотвращение транспортных инцидентов в зоне движения поездов.

Отметим, что основными факторами происшествий становятся переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и получение травм от электричества.

Сотрудники железной дороги еще раз напомнят учащимся о правилах безопасного поведения на транспорте, вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу проведут рейды на станциях и перегонах ГЖД для выявления подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Также будет проведена информационная и профилактическая работа в учебных учреждениях и центрах дополнительного образования для детей, расположенных рядом с железной дорогой. В рамках мероприятий здесь планируется распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения около железной дороги, а также тематической сувенирной продукции.

Такой подход позволяет провести более детальные и целевые беседы с молодым поколением, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.