4-го мая 2025 года «Поезд Победы» достиг своего конечного пункта маршрута.

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

4-го мая на Северном вокзале Калининграда состоялись торжественные события, посвященные 80-летию завершения Великой Отечественной войны. «Эшелон Победы», возглавляемый паровозом серии «Л», приветствовали тысячи горожан и приезжих.

Запись голоса Юрия Левитана, известного диктора того времени, объявляющего о победе над нацистской Германией, придала особую торжественность прибытию поезда. Зрителям было предложено посмотреть театрализованное представление о возвращении домой солдат-победителей с участием артистов Дворца культуры железнодорожников, Ансамбля песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, Театра Балтийского флота, а также реконструкторов. Пары в костюмах военных лет исполнили «Вальс Победы» под аккомпанемент оркестра на железнодорожной платформе.

В ходе концертной программы прозвучали известные песни военных лет, включая «Синий платочек», «Катюшу», а также отрывок из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. После окончания представления зрители могли сфотографироваться на фоне паровоза, осмотреть мобильную экспозицию с военной техникой, редкими экспонатами и образцами вооружения 1941–1945 годов.

«Эшелон Победы» начал свое движение по Калининградской железной дороге 25 апреля. Поезд посетил станции Балтийск, Багратионовск, Нестеров, Гусев, Черняховск, Полесск и Советск. Проект был осуществлен Калининградской магистралью в сотрудничестве с Балтийским флотом и администрациями муниципальных образований, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.