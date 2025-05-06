Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники из Казани обновили мемориальные объекты к празднованию Дня Победы.

2025-05-06 16:35
Железнодорожники из Казани обновили мемориальные объекты к празднованию Дня Победы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги активно готовятся к отмечанию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В предверии этого важного события, железнодорожники из Казани провели реставрацию памятных мест, включая доски, стелы и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Эти объекты находятся на станциях, вокзалах, территориях железнодорожных предприятий, в полосе отвода магистрали и служат напоминанием о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны.

В общей сложности, на территории Республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл сотрудники ГЖД привели в порядок 24 памятника, включая знаменитые паровозы на станциях Алатырь, Ибреси, Атяшево, Йошкар-Ола, Шемордан, Вятские Поляны, Юдино и Свияжск.

Также, накануне Дня Победы на территории сервисного локомотивного депо «Юдино-Казанский» были торжественно открыты бюсты Героев Социалистического Труда – железнодорожников Василия Вырина, Ивана Журина и Александра Павлова, а на станции Канаш – бюст Героя Социалистического Труда, машиниста паровоза Сергея Черникова. На станции Бурундуки прошло торжественное заложение капсулы времени с пожеланиями для будущих поколений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru