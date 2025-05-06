Железнодорожники из Казани обновили мемориальные объекты к празднованию Дня Победы.

16:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги активно готовятся к отмечанию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В предверии этого важного события, железнодорожники из Казани провели реставрацию памятных мест, включая доски, стелы и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Эти объекты находятся на станциях, вокзалах, территориях железнодорожных предприятий, в полосе отвода магистрали и служат напоминанием о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны.

В общей сложности, на территории Республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл сотрудники ГЖД привели в порядок 24 памятника, включая знаменитые паровозы на станциях Алатырь, Ибреси, Атяшево, Йошкар-Ола, Шемордан, Вятские Поляны, Юдино и Свияжск.

Также, накануне Дня Победы на территории сервисного локомотивного депо «Юдино-Казанский» были торжественно открыты бюсты Героев Социалистического Труда – железнодорожников Василия Вырина, Ивана Журина и Александра Павлова, а на станции Канаш – бюст Героя Социалистического Труда, машиниста паровоза Сергея Черникова. На станции Бурундуки прошло торжественное заложение капсулы времени с пожеланиями для будущих поколений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.