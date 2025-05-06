Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время проведения мероприятия "Сад памяти", приуроченного к Дню Победы, сотрудники Горьковской железнодорожной линии посадили около 5,5 тысяч сеянцев.

2025-05-06 15:19
Во время проведения мероприятия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги 6 мая высадили около 5,5 тысяч деревьев и кустарников в Чкаловском участковом лесничестве Нижегородской области. Это была первая посадка в 2025 году, проведенная в рамках ежегодной экологической акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Горьковская железная дорога осуществляет программу по восстановлению лесов, в ходе которой сотрудничает с лесными хозяйствами. Они определяют места для посадки, подготавливают почву и саженцы.

Отметим, что зеленые насаждения на территориях железнодорожных предприятий, парков и скверов также проводятся в рамках традиционного субботника, который в этом году состоялся 26 апреля. Особое внимание уделяется природоохраняемым территориям, расположенным рядом с железной дорогой. Железнодорожники контролируют санитарное состояние полосы отвода и высаживают защитные лесные насаждения.

Организация экологических мероприятий является одним из ключевых направлений работы Горьковской железной дороги. Основная цель - снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

ОАО «РЖД» регулярно поддерживает разнообразные экологические проекты и акции. В частности, оно является официальным партнером большой ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Организаторами данного мероприятия являются АНО «Сад Памяти» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Рослесхоз, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

