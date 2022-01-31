Расписание электропоездов западного направления Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

В связи с ремонтными работами на западном направлении Красноярской железной дороги с 31 января в график пригородных поездов вносятся изменения.
Так, по понедельникам и четвергам:
Время указано местное.
Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».
Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.