Расписание электропоездов западного направления Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

Расписание электропоездов западного направления Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

09:26

В связи с ремонтными работами на западном направлении Красноярской железной дороги с 31 января в график пригородных поездов вносятся изменения.

Так, по понедельникам и четвергам:

пригородный поезд Боготол – Чернореченская будет отправляться со станции Боготол в 16:30 (вместо 17:10), прибывать на станцию Чернореченская в 18:48 (вместо 19:28);

вечерний электропоезд Зеледеево – Красноярск будет отправляться со станции Зеледеево в 19:42 (вместо 19:57) и прибывать на станцию Красноярск в 21:11 (вместо 21:26).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.