На протяжении января-апреля 2025 года, объем погрузки на Калининградской железнодорожной линии превысил 453 тысячи тонн.

С января по апрель 2025 года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено 453,6 тыс. тонн груза.
В частности, были перевезены следующие грузы:
За четыре месяца грузооборот достиг 291,1 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 373,8 млн тарифных тонно-км.
В апреле на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 119,4 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 70,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 91,7 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.