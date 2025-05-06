На протяжении января-апреля 2025 года, объем погрузки на Калининградской железнодорожной линии превысил 453 тысячи тонн.

14:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено 453,6 тыс. тонн груза.

В частности, были перевезены следующие грузы:

жмыхов – 238,4 тыс. тонн (снижение на 40,6% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);

зерна – 91 тыс. тонн (увеличение в 1,7 раза);

строительных материалов – 46,1 тыс. тонн (снижение на 4,2%);

химических и минеральных удобрений – 38,3 тыс. тонн (увеличение в 3 раза).

За четыре месяца грузооборот достиг 291,1 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 373,8 млн тарифных тонно-км.

В апреле на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 119,4 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 70,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 91,7 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.