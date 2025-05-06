Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Северной железнодорожной магистрали в апреле этого года достигла 4,5 млн тонн

2025-05-06 12:57
В апреле 2025 года на Северной железной дороге было перевезено примерно 4,5 млн тонн груза, что на 3,3% меньше, чем в апреле предыдущего года.

Общий грузооборот в апреле 2025 года достиг 13,2 млрд тарифных тонно-км, что на 1,6% меньше, чем в апреле прошлого года. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 16,3 млрд тонно-км (-1,8%).

Согласно оперативной информации, за период с января по апрель 2025 года было перевезено около 18 млн тонн груза, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Было перевезено следующее количество грузов:

  • нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (+1,4% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
  • лесоматериалов – 4,1 млн тонн (+1,2%);
  • черных металлов – 2 млн тонн (-9,2%);
  • каменного угля – 1,2 млн тонн (-3,9%);
  • цветной руды – 1,1 млн тонн (+10%);
  • строительных материалов – 0,9 млн тонн (-6,8%);
  • химических и минеральных удобрений – 0,8 млн тонн (-17,2%).

За период с января по апрель 2025 года грузооборот составил 52,2 млрд тарифных тонно-км, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 0,62% и составил 65 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

