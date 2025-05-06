Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В апреле 2025 года с платформ и станций Северной железнодорожной магистрали было отправлено свыше 1 миллиона путешественников.

2025-05-06 11:09
Согласно оперативной информации, в апреле 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено свыше 1 млн пассажиров, что на 1,6% превышает показатель апреля 2024 года. Из этого числа 530,9 тыс. человек отправились в дальние поездки (+2,6%), а 539 тыс. пассажиров воспользовались пригородным транспортом (+0,6%).

В апреле 2025 года пассажирооборот достиг 389,8 млн пассажиро-километров, что на 0,4% больше, чем в апреле предыдущего года. В дальнем следовании было перевезено 366,6 млн пассажиро-километров (+0,4%), а в пригородном сообщении – 23,2 млн пассажиро-километров (+0,6%).

За период с января по апрель 2025 года было отправлено свыше 4 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем за тот же период в прошлом году. Из них более 2,1 млн человек отправились в дальние поездки (+1,4%), а около 1,9 млн пассажиров воспользовались пригородным транспортом (+1,2%).

Пассажирооборот за январь – апрель 2025 года составил около 1,6 млрд пассажиро-километров, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В дальнем следовании было перевезено около 1,5 млрд пассажиро-километров (-0,8%), а в пригородном сообщении – 84,8 млн пассажиро-километров (+1,3%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.

