Загрузка нефти и нефтепродуктов на Восточно-Сибирской трубопроводной системе в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 5,4%

2025-05-06 11:05
Согласно свежим данным, с января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 5,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В течение этих 4 месяцев были также перевезены следующие грузы:

  • каменный уголь – 9,2 млн тонн (снижение на 7,7% по сравнению с январем – апрелем 2024 года);
  • железная и марганцевая руда – 1,2 млн тонн (увеличение на 6,2%);
  • лесоматериалы – 817 тыс. тонн (снижение на 5,6%);
  • промышленное сырье – 554 тыс. тонн (снижение на 11,7%);
  • строительные материалы – 515 тыс. тонн (снижение на 2,6%);
  • цемент – 142 тыс. тонн (увеличение на 3,7%);
  • химикаты и сода – 126 тыс. тонн (снижение на 16,4%);
  • цветная и серная руда – 110 тыс. тонн (увеличение на 17,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 96 тыс. тонн (увеличение на 15,6%);
  • металлолом – 88 тыс. тонн (снижение на 17,7%).

В общем и целом, за 4 месяца 2025 года объем погрузки на ВСЖД составил 18,8 млн тонн (снижение на 1,7%). В апреле было перевезено 5 млн тонн грузов (снижение на 0,2%).

Грузооборот за период с января по апрель увеличился на 3,9%, достигнув отметки в 76,3 млрд тарифных тонно-км, а в апреле – на 1,2%, до 18,5 млрд тарифных тонно-км.

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии грузооборот за 4 месяца 2025 года составил 93,5 млрд тонно-км, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В апреле этот показатель составил 23 млрд тонно-км (увеличение на 2,4%), как сообщили в пресс-службе ВСЖД.

