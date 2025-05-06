Загрузка нефти и нефтепродуктов на Восточно-Сибирской трубопроводной системе в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 5,4%

Согласно свежим данным, с января по апрель 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 5,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.
В течение этих 4 месяцев были также перевезены следующие грузы:
В общем и целом, за 4 месяца 2025 года объем погрузки на ВСЖД составил 18,8 млн тонн (снижение на 1,7%). В апреле было перевезено 5 млн тонн грузов (снижение на 0,2%).
Грузооборот за период с января по апрель увеличился на 3,9%, достигнув отметки в 76,3 млрд тарифных тонно-км, а в апреле – на 1,2%, до 18,5 млрд тарифных тонно-км.
С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии грузооборот за 4 месяца 2025 года составил 93,5 млрд тонно-км, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В апреле этот показатель составил 23 млрд тонно-км (увеличение на 2,4%), как сообщили в пресс-службе ВСЖД.