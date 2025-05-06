Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 2,3%

2025-05-06 10:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной линии было отправлено около 11,8 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2024 году. Из них примерно 2,7 млн отправились в дальние поездки (+0,4%), а около 9,1 млн в пригородные (+2,9%).

За эти 4 месяца пассажирооборот превысил 3 млрд пасс.-км (+0,5%), включая более 2,6 млрд пасс.-км в дальних поездках (+0,3%) и более 423 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+1,7%).

В апреле 2025 года на Горьковской железной дороге было отправлено свыше 3,2 млн пассажиров (+3,8%), из которых 690 тыс. отправились в дальние поездки (+3,8%), а около 2,6 млн – в пригородные (+3,8%).

Пассажирооборот в апреле составил более 800 млн пасс.-км (+3,4%), включая 689 млн пасс.-км в дальних поездках (+4%) и около 112 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+0,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

