Транспортировка пассажиров по Южно-Уральской железнодорожной линии в апреле этого года увеличилась на 6,4%

2025-05-06 10:37
В апреле 2025 года с Южно-Уральской железнодорожной станции было отправлено 756,8 тыс. пассажиров, что на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 575,6 тыс. пассажиров отправились в пригородное сообщение (+3,8%), а 181,2 тыс. пассажиров в дальнее следование (+15,8%).

Пассажирооборот в апреле 2025 года достиг 197,5 млн пасс.-км, что на 3% больше по сравнению с апрелем 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 45,1 млн пасс.-км (+3,8%), а в дальнем следовании - 152,4 млн пасс.-км (+2,8%).

За первые 4 месяца 2025 года было отправлено 2,9 млн пассажиров (+2,2% к тому же периоду 2024 года). Из них в дальнем следовании - 711,2 тыс. (+3,7%), а в пригородном сообщении - 2,2 млн (+1,7%).

С начала 2025 года пассажирооборот на ЮУЖД увеличился на 0,2% по сравнению с прошлым годом и составил 802,6 млн пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 191,4 млн пасс.-км (+1%), а в дальнем следовании - 611,2 млн пасс.-км, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

